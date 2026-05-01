Aktie kaufen oder verkaufen
Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Apple Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 303,11€. Die Apple Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,70 %.
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Analysten und Kursziele für die Apple Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|287,00US-Dollar
|+5,77 %
|-
|JPMorgan
|325,00US-Dollar
|+19,77 %
|-
|UBS
|280,00USD
|+3,19 %
|06.04.2026
|JEFFERIES
|294,00USD
|+8,35 %
|10.04.2026
|JPMORGAN
|325,00USD
|+19,77 %
|20.04.2026
|JPMORGAN
|325,00USD
|+19,77 %
|21.04.2026
|JPMORGAN
|325,00USD
|+19,77 %
|21.04.2026
|UBS
|280,00USD
|+3,19 %
|22.04.2026
|UBS
|287,00USD
|+5,77 %
|27.04.2026
-0,09 %
-0,24 %
+7,38 %
+7,15 %
+25,14 %
+50,25 %
+110,41 %
+1.038,75 %
+9.052,81 %
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