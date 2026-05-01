Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Apple Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 303,11€. Die Apple Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,70 %.