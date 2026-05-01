Aktie kaufen oder verkaufen
BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 48,93€. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,27 %.
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Analysten und Kursziele für die BASF Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|40,00Euro
|-26,65 %
|-
|Barclays Capital
|40,00Euro
|-26,65 %
|-
|UBS
|52,00Euro
|-4,65 %
|-
|Bernstein
|61,00Euro
|+11,85 %
|-
|BARCLAYS
|40,00EUR
|-26,65 %
|01.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|63,00EUR
|+15,52 %
|01.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+11,85 %
|17.04.2026
|BERENBERG
|51,00EUR
|-6,48 %
|20.04.2026
|BARCLAYS
|40,00EUR
|-26,65 %
|28.04.2026
|BARCLAYS
|40,00EUR
|-26,65 %
|30.04.2026
|JPMORGAN
|36,00EUR
|-33,99 %
|30.04.2026
|JEFFERIES
|43,00EUR
|-21,15 %
|30.04.2026
|UBS
|52,00EUR
|-4,65 %
|30.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|63,00EUR
|+15,52 %
|30.04.2026
|UBS
|52,00EUR
|-4,65 %
|31.03.2026
+1,60 %
-2,24 %
+3,43 %
+14,67 %
+16,16 %
+12,35 %
-22,06 %
-23,74 %
+10.196,23 %
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