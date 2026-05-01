BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 48,93€. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,27 %.