Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 50,08€. Die Bayer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,95 %.