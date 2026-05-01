Aktie kaufen oder verkaufen
Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Jörg Carstensen - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 50,08€. Die Bayer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,95 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Bayer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|44,00Euro
|+15,93 %
|-
|Goldman Sachs
|55,00Euro
|+44,91 %
|-
|UBS
|52,00Euro
|+37,00 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|43,00EUR
|+13,29 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|09.04.2026
|UBS
|52,00EUR
|+37,00 %
|10.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|55,00EUR
|+44,91 %
|20.04.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+31,73 %
|20.04.2026
|BARCLAYS
|48,00EUR
|+26,47 %
|23.04.2026
|BARCLAYS
|48,00EUR
|+26,47 %
|27.04.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+31,73 %
|27.04.2026
|UBS
|52,00EUR
|+37,00 %
|27.04.2026
|UBS
|52,00EUR
|+37,00 %
|28.04.2026
+4,75 %
-10,30 %
-5,22 %
-18,02 %
+55,47 %
-37,18 %
-32,21 %
-63,01 %
+165,59 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte