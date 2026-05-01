Aktie kaufen oder verkaufen
Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Beiersdorf AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 84,47€. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,65 %.
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Analysten und Kursziele für die Beiersdorf Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|70,00Euro
|-0,85 %
|-
|Barclays Capital
|82,00Euro
|+16,15 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|80,00EUR
|+13,31 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|105,00EUR
|+48,73 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+34,56 %
|10.04.2026
|BARCLAYS
|86,00EUR
|+21,81 %
|14.04.2026
|RBC
|68,00EUR
|-3,68 %
|21.04.2026
|RBC
|70,00EUR
|-0,85 %
|21.04.2026
|BERENBERG
|82,00EUR
|+16,15 %
|21.04.2026
|JEFFERIES
|86,00EUR
|+21,81 %
|21.04.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+27,48 %
|21.04.2026
|UBS
|80,00EUR
|+13,31 %
|21.04.2026
|BARCLAYS
|86,00EUR
|+21,81 %
|21.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+34,56 %
|21.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+34,56 %
|21.04.2026
|BARCLAYS
|82,00EUR
|+16,15 %
|22.04.2026
|JEFFERIES
|84,00EUR
|+18,98 %
|24.04.2026
+0,20 %
-6,21 %
-7,42 %
-30,03 %
-43,58 %
-45,32 %
-25,72 %
-11,31 %
+2.268,46 %
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