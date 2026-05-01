Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 84,47€. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,65 %.