Aktie kaufen oder verkaufen
BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Sina Schuldt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die BMW Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 93,15€. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,18 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die BMW Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|90,00Euro
|+15,15 %
|-
|UBS
|88,00Euro
|+12,59 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+27,94 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+27,94 %
|-
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+15,15 %
|06.04.2026
|UBS
|88,00EUR
|+12,59 %
|08.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|108,00EUR
|+38,18 %
|13.04.2026
|BARCLAYS
|82,00EUR
|+4,91 %
|14.04.2026
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+15,15 %
|14.04.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+27,94 %
|20.04.2026
|RBC
|84,00EUR
|+7,47 %
|21.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|107,00EUR
|+36,90 %
|21.04.2026
|RBC
|84,00EUR
|+7,47 %
|27.04.2026
+0,72 %
-6,59 %
-1,78 %
-11,36 %
-0,13 %
-23,85 %
-7,60 %
-5,38 %
+384,76 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte