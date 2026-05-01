Aktie kaufen oder verkaufen
BBVA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur BBVA Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BBVA Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BBVA Aktie beträgt 20,86€. Die BBVA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,90 %.
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Analysten und Kursziele für die BBVA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|20,00EUR
|+6,34 %
|14.04.2026
|BARCLAYS
|20,00EUR
|+6,34 %
|14.04.2026
|JPMORGAN
|23,00EUR
|+22,29 %
|15.04.2026
|UBS
|20,00EUR
|+6,34 %
|17.04.2026
|RBC
|20,00EUR
|+6,34 %
|30.04.2026
|UBS
|20,00EUR
|+6,34 %
|30.04.2026
|JPMORGAN
|23,00EUR
|+22,29 %
|30.04.2026
+3,49 %
-4,41 %
+4,22 %
-12,10 %
+52,25 %
+179,39 %
+315,87 %
+215,11 %
+57,79 %
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