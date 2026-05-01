BBVA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BBVA Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BBVA Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BBVA Aktie beträgt 20,86€. Die BBVA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,90 %.