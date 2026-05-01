BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. 10 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 103,91€. Die BP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.445,74 %.