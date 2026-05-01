Aktie kaufen oder verkaufen
Banco Santander Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Peter Kneffel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Banco Santander Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Banco Santander Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Banco Santander Aktie beträgt 12,00€. Die Banco Santander Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,99 %.
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Analysten und Kursziele für die Banco Santander Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|12,00Euro
|+16,99 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00EUR
|+7,24 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|13,00EUR
|+26,74 %
|08.04.2026
|JEFFERIES
|12,00EUR
|+16,99 %
|13.04.2026
|BARCLAYS
|12,00EUR
|+16,99 %
|29.04.2026
|BARCLAYS
|12,00EUR
|+16,99 %
|29.04.2026
|RBC
|12,00EUR
|+16,99 %
|29.04.2026
|UBS
|12,00EUR
|+16,99 %
|29.04.2026
-1,12 %
-2,23 %
+9,97 %
-4,06 %
+57,60 %
+220,26 %
+221,67 %
+147,75 %
+92,13 %
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