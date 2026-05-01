Aktie kaufen oder verkaufen
DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 83,87€. Die DANONE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,40 %.
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Analysten und Kursziele für die DANONE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|90,00Euro
|+34,57 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|65,00EUR
|-2,81 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|65,00EUR
|-2,81 %
|-
|BARCLAYS
|81,00EUR
|+21,11 %
|01.04.2026
|UBS
|95,00EUR
|+42,05 %
|01.04.2026
|JEFFERIES
|82,00EUR
|+22,61 %
|05.04.2026
|UBS
|95,00EUR
|+42,05 %
|08.04.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|14.04.2026
|BARCLAYS
|81,00EUR
|+21,11 %
|15.04.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+34,57 %
|21.04.2026
|RBC
|78,00EUR
|+16,63 %
|22.04.2026
|BERENBERG
|79,00EUR
|+18,12 %
|22.04.2026
|JEFFERIES
|82,00EUR
|+22,61 %
|22.04.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+34,57 %
|22.04.2026
|UBS
|95,00EUR
|+42,05 %
|22.04.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+34,57 %
|31.03.2026
+1,12 %
-2,23 %
-2,12 %
-1,91 %
-12,46 %
+9,57 %
+11,37 %
+9,94 %
+333,43 %
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