DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 83,87€. Die DANONE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,40 %.