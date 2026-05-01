Aktie kaufen oder verkaufen
Coca-Cola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Robson90 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Coca-Cola Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Coca-Cola Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Coca-Cola Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Coca-Cola Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola Aktie beträgt 86,08€. Die Coca-Cola Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,29 %.
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Analysten und Kursziele für die Coca-Cola Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|87,00US-Dollar
|+10,46 %
|-
|UBS
|92,00US-Dollar
|+16,81 %
|-
|RBC
|87,00USD
|+10,46 %
|09.04.2026
|UBS
|90,00USD
|+14,27 %
|20.04.2026
|JPMORGAN
|83,00USD
|+5,38 %
|21.04.2026
|RBC
|87,00USD
|+10,46 %
|23.04.2026
|BARCLAYS
|83,00USD
|+5,38 %
|27.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|76,00USD
|-3,50 %
|28.04.2026
|JPMORGAN
|83,00USD
|+5,38 %
|28.04.2026
|RBC
|87,00USD
|+10,46 %
|28.04.2026
|RBC
|87,00USD
|+10,46 %
|28.04.2026
|UBS
|92,00USD
|+16,81 %
|28.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.04.2026
|BARCLAYS
|85,00USD
|+7,92 %
|29.04.2026
-0,65 %
+5,43 %
+2,13 %
+9,23 %
+5,53 %
+15,05 %
+50,18 %
+71,10 %
+330,30 %
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