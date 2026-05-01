Coca-Cola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Coca-Cola Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die Coca-Cola Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Coca-Cola Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Coca-Cola Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola Aktie beträgt 86,08€. Die Coca-Cola Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,29 %.