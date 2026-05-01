Aktie kaufen oder verkaufen
Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 74,17€. Die Continental Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,15 %.
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Analysten und Kursziele für die Continental Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|75,00Euro
|+16,44 %
|-
|Barclays Capital
|72,00Euro
|+11,78 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00EUR
|+8,68 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00EUR
|+2,47 %
|01.04.2026
|BARCLAYS
|70,00EUR
|+8,68 %
|01.04.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+16,44 %
|01.04.2026
|UBS
|90,00EUR
|+39,73 %
|01.04.2026
|BERENBERG
|69,00EUR
|+7,13 %
|02.04.2026
|JPMORGAN
|75,00EUR
|+16,44 %
|07.04.2026
|UBS
|90,00EUR
|+39,73 %
|08.04.2026
|BARCLAYS
|72,00EUR
|+11,78 %
|13.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00EUR
|+2,47 %
|24.04.2026
+1,64 %
-3,99 %
+5,34 %
-6,57 %
+22,29 %
+31,38 %
-17,79 %
-50,60 %
+1.313,34 %
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