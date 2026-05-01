Cenit Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Cenit Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Cenit Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Cenit Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Cenit Aktie beträgt 15,00€. Die Cenit Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +125,90 %.