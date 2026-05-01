Aktie kaufen oder verkaufen
Cenit Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Cenit Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Cenit Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Cenit Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Cenit Aktie beträgt 15,00€. Die Cenit Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +125,90 %.
Analysten und Kursziele für die Cenit Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Cosmin Filker
|-
|-
|-
|Analyst
|14,00Euro
|+110,84 %
|-
|GBC
|16,00Euro
|+140,96 %
|-
+1,22 %
-7,51 %
+11,33 %
-0,60 %
-17,73 %
-55,47 %
-52,79 %
-68,43 %
-53,22 %
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