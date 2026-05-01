CEWE Stiftung Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur CEWE Stiftung Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die CEWE Stiftung Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CEWE Stiftung Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der CEWE Stiftung Aktie beträgt 141,20€. Die CEWE Stiftung Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +50,21 %.