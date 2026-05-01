Aktie kaufen oder verkaufen
CEWE Stiftung Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
Aktuelle Analystenmeinungen zur CEWE Stiftung Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die CEWE Stiftung Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CEWE Stiftung Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CEWE Stiftung Aktie beträgt 141,20€. Die CEWE Stiftung Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +50,21 %.
Analysten und Kursziele für die CEWE Stiftung Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Jens Nielsen
|-
|-
|-
|Analyst
|140,00Euro
|+48,94 %
|-
|Warburg Research
|149,00Euro
|+58,51 %
|-
|GSC Research
|142,00Euro
|+51,06 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|149,00EUR
|+58,51 %
|14.04.2026
|BAADER BANK
|126,00EUR
|+34,04 %
|16.04.2026
+0,53 %
-2,71 %
+2,75 %
-7,71 %
-8,25 %
+0,43 %
-30,19 %
+68,70 %
+7.295,75 %
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