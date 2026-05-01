Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Boerse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Deutsche Börse AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Boerse Aktie im Überblick.
20 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Boerse Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Boerse Aktie beträgt 286,92€. Die Deutsche Boerse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,49 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Deutsche Boerse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|280,00Euro
|+6,85 %
|-
|Analyst
|280,00Euro
|+6,85 %
|-
|Goldman Sachs
|265,00Euro
|+1,13 %
|-
|Barclays Capital
|310,00Euro
|+18,30 %
|-
|Deutsche Bank
|300,00Euro
|+14,48 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|300,00EUR
|+14,48 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|300,00EUR
|+14,48 %
|-
|BARCLAYS
|300,00EUR
|+14,48 %
|01.04.2026
|JEFFERIES
|280,00EUR
|+6,85 %
|01.04.2026
|BARCLAYS
|300,00EUR
|+14,48 %
|13.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|274,00EUR
|+4,56 %
|14.04.2026
|JPMORGAN
|302,00EUR
|+15,25 %
|15.04.2026
|WARBURG RESEARCH
|293,00EUR
|+11,81 %
|15.04.2026
|BARCLAYS
|310,00EUR
|+18,30 %
|20.04.2026
|RBC
|235,00EUR
|-10,32 %
|27.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|274,00EUR
|+4,56 %
|27.04.2026
|BARCLAYS
|310,00EUR
|+18,30 %
|27.04.2026
|JEFFERIES
|280,00EUR
|+6,85 %
|27.04.2026
|JPMORGAN
|302,00EUR
|+15,25 %
|27.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.04.2026
|UBS
|270,00EUR
|+3,03 %
|28.04.2026
|BARCLAYS
|310,00EUR
|+18,30 %
|28.04.2026
|ODDO BHF
|300,00EUR
|+14,48 %
|28.04.2026
|WARBURG RESEARCH
|293,00EUR
|+11,81 %
|28.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|265,00EUR
|+1,13 %
|29.04.2026
|RBC
|240,00EUR
|-8,41 %
|30.04.2026
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte