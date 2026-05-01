Deutsche Bank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Bank Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Bank Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank Aktie beträgt 34,50€. Die Deutsche Bank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,37 %.