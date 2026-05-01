Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Bank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Bank Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Bank Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank Aktie beträgt 34,50€. Die Deutsche Bank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,37 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Bank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|32,00Euro
|+20,93 %
|-
|Goldman Sachs
|34,00Euro
|+28,48 %
|-
|JPMORGAN
|40,00EUR
|+51,16 %
|07.04.2026
|BARCLAYS
|32,00EUR
|+20,93 %
|20.04.2026
|UBS
|34,00EUR
|+28,48 %
|23.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.04.2026
|BARCLAYS
|32,00EUR
|+20,93 %
|29.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|34,00EUR
|+28,48 %
|29.04.2026
|JEFFERIES
|33,00EUR
|+24,70 %
|29.04.2026
|WARBURG RESEARCH
|34,00EUR
|+28,48 %
|29.04.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|+51,16 %
|29.04.2026
|RBC
|35,00EUR
|+32,26 %
|29.04.2026
|UBS
|34,00EUR
|+28,48 %
|29.04.2026
+0,61 %
-5,40 %
+6,89 %
-19,80 %
+11,63 %
+163,63 %
+127,67 %
+77,20 %
-2,10 %
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