Aktie kaufen oder verkaufen
Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Matthias Balk - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 61,81€. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,53 %.
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Analysten und Kursziele für die Mercedes-Benz Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|56,00Euro
|+12,83 %
|-
|Goldman Sachs
|66,00Euro
|+32,98 %
|-
|Goldman Sachs
|66,00Euro
|+32,98 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|74,00EUR
|+49,10 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|74,00EUR
|+49,10 %
|-
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+20,89 %
|06.04.2026
|UBS
|57,00EUR
|+14,84 %
|08.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+22,90 %
|13.04.2026
|RBC
|56,00EUR
|+12,83 %
|13.04.2026
|BARCLAYS
|55,00EUR
|+10,81 %
|13.04.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+20,89 %
|13.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|66,00EUR
|+32,98 %
|16.04.2026
|RBC
|56,00EUR
|+12,83 %
|21.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+22,90 %
|29.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+22,90 %
|29.04.2026
|RBC
|56,00EUR
|+12,83 %
|29.04.2026
|BERENBERG
|60,00EUR
|+20,89 %
|29.04.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+20,89 %
|29.04.2026
|UBS
|57,00EUR
|+14,84 %
|29.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|66,00EUR
|+32,98 %
|29.04.2026
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+41,04 %
|29.04.2026
+1,05 %
-4,99 %
-7,29 %
-16,89 %
-12,55 %
-32,07 %
-21,44 %
-5,57 %
+156,19 %
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