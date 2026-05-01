DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 51,62€. Die DHL Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,53 %.
Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|54,00Euro
|+7,27 %
|-
|DZ Bank
|57,00Euro
|+13,23 %
|-
|BARCLAYS
|54,00EUR
|+7,27 %
|01.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|44,00EUR
|-12,59 %
|07.04.2026
|UBS
|46,00EUR
|-8,62 %
|13.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|50,00EUR
|-0,68 %
|15.04.2026
|JPMORGAN
|56,00EUR
|+11,24 %
|28.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|44,00EUR
|-12,59 %
|30.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|50,00EUR
|-0,68 %
|30.04.2026
|UBS
|46,00EUR
|-8,62 %
|30.04.2026
|BARCLAYS
|54,00EUR
|+7,27 %
|30.04.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+19,19 %
|30.04.2026
|JPMORGAN
|56,00EUR
|+11,24 %
|30.04.2026
