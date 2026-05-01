Aktie kaufen oder verkaufen
ASOS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur ASOS Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die ASOS Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die ASOS Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASOS Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ASOS Aktie beträgt 3,15€. Die ASOS Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,15 %.
Analysten und Kursziele für die ASOS Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00GBP
|+33,90 %
|-
|RBC
|2,00GBP
|-10,73 %
|19.04.2026
|RBC
|2,00GBP
|-10,73 %
|23.04.2026
|JPMORGAN
|2,00GBP
|-10,73 %
|23.04.2026
|UBS
|2,00GBP
|-10,73 %
|23.04.2026
|BERENBERG
|6,00GBP
|+167,80 %
|23.04.2026
|UBS
|2,00GBP
|-10,73 %
|28.04.2026
-3,71 %
-5,98 %
0,00 %
-31,24 %
-22,69 %
-68,55 %
-95,59 %
-94,19 %
-48,10 %
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