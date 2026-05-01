ASOS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ASOS Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die ASOS Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die ASOS Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASOS Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ASOS Aktie beträgt 3,15€. Die ASOS Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,15 %.