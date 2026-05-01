Aktie kaufen oder verkaufen
Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: franz massard - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.
20 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 213,52€. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,93 %.
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Analysten und Kursziele für die Airbus Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|190,00Euro
|+8,50 %
|-
|Analyst
|225,00Euro
|+28,48 %
|-
|Analyst
|225,00Euro
|+28,48 %
|-
|Barclays Capital
|220,00Euro
|+25,63 %
|-
|UBS
|210,00Euro
|+19,92 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|226,00EUR
|+29,05 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|226,00EUR
|+29,05 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|226,00EUR
|+29,05 %
|-
|JPMORGAN
|225,00EUR
|+28,48 %
|06.04.2026
|JEFFERIES
|190,00EUR
|+8,50 %
|09.04.2026
|RBC
|225,00EUR
|+28,48 %
|09.04.2026
|UBS
|210,00EUR
|+19,92 %
|09.04.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+25,63 %
|13.04.2026
|JEFFERIES
|190,00EUR
|+8,50 %
|15.04.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+25,63 %
|15.04.2026
|RBC
|225,00EUR
|+28,48 %
|15.04.2026
|RBC
|225,00EUR
|+28,48 %
|16.04.2026
|JEFFERIES
|190,00EUR
|+8,50 %
|20.04.2026
|JPMORGAN
|225,00EUR
|+28,48 %
|22.04.2026
|JEFFERIES
|185,00EUR
|+5,64 %
|28.04.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+25,63 %
|28.04.2026
|RBC
|200,00EUR
|+14,21 %
|28.04.2026
|RBC
|225,00EUR
|+28,48 %
|28.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.04.2026
|BERENBERG
|190,00EUR
|+8,50 %
|29.04.2026
|JPMORGAN
|225,00EUR
|+28,48 %
|29.04.2026
+1,43 %
+7,94 %
+7,66 %
-11,79 %
+18,80 %
+35,26 %
+69,29 %
+220,36 %
+862,38 %
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