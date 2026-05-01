Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.

20 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 213,52€. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,93 %.