Aktie kaufen oder verkaufen
ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Eni S.p.A.
Aktuelle Analystenmeinungen zur ENI Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ENI Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ENI Aktie beträgt 27,46€. Die ENI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,81 %.
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Analysten und Kursziele für die ENI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|28,00Euro
|+17,06 %
|-
|BERENBERG
|22,00EUR
|-8,03 %
|01.04.2026
|JEFFERIES
|30,00EUR
|+25,42 %
|02.04.2026
|RBC
|28,00EUR
|+17,06 %
|08.04.2026
|BARCLAYS
|28,00EUR
|+17,06 %
|16.04.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|+17,06 %
|20.04.2026
|RBC
|28,00EUR
|+17,06 %
|22.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.04.2026
|RBC
|28,00EUR
|+17,06 %
|24.04.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|+17,06 %
|24.04.2026
|UBS
|28,00EUR
|+17,06 %
|24.04.2026
|UBS
|29,00EUR
|+21,24 %
|24.04.2026
|BERENBERG
|22,00EUR
|-8,03 %
|28.04.2026
|JEFFERIES
|30,00EUR
|+25,42 %
|28.04.2026
+1,01 %
+4,78 %
-0,82 %
+35,11 %
+83,54 %
+68,44 %
+130,56 %
+66,14 %
+328,35 %
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