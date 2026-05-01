ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ENI Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ENI Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ENI Aktie beträgt 27,46€. Die ENI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,81 %.