EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur EssilorLuxottica Aktie im Überblick.
18 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die EssilorLuxottica Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der EssilorLuxottica Aktie beträgt 288,90€. Die EssilorLuxottica Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +57,68 %.
Analysten und Kursziele für die EssilorLuxottica Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|325,00Euro
|+77,38 %
|-
|Goldman Sachs
|265,00Euro
|+44,63 %
|-
|BARCLAYS
|320,00EUR
|+74,65 %
|01.04.2026
|JEFFERIES
|325,00EUR
|+77,38 %
|01.04.2026
|RBC
|320,00EUR
|+74,65 %
|07.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|265,00EUR
|+44,63 %
|08.04.2026
|BARCLAYS
|320,00EUR
|+74,65 %
|14.04.2026
|UBS
|315,00EUR
|+71,92 %
|14.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|250,00EUR
|+36,44 %
|16.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|185,00EUR
|+0,97 %
|20.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|185,00EUR
|+0,97 %
|22.04.2026
|BARCLAYS
|320,00EUR
|+74,65 %
|22.04.2026
|JEFFERIES
|300,00EUR
|+63,73 %
|22.04.2026
|JEFFERIES
|325,00EUR
|+77,38 %
|22.04.2026
|JPMORGAN
|335,00EUR
|+82,84 %
|22.04.2026
|RBC
|320,00EUR
|+74,65 %
|22.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|260,00EUR
|+41,90 %
|23.04.2026
|UBS
|312,00EUR
|+70,28 %
|23.04.2026
|BARCLAYS
|300,00EUR
|+63,73 %
|24.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|185,00EUR
|+0,97 %
|28.04.2026
|JPMORGAN
|335,00EUR
|+82,84 %
|31.03.2026
+1,19 %
-10,15 %
-8,56 %
-30,49 %
-28,99 %
-0,03 %
+28,37 %
+61,45 %
+201,72 %
