Gewerkschaften rufen zu Kundgebungen am 1. Mai auf

DRESDEN (dpa-AFX) - Bei Kundgebungen der Gewerkschaften am 1. Mai werden in Sachsen Tausende Menschen erwartet. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) plant Demonstrationen, Kundgebungen und Aktionen in 18 Städten, darunter in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Görlitz und Plauen.

Der DGB rief dazu auf, am Tag der Arbeit für sichere Jobs und gute Arbeitsbedingungen auf die Straße zu gehen. Im Vorjahr beteiligten sich den Angaben zufolge landesweit rund 23.000 Menschen. Eine Sprecherin rechnet für dieses Jahr angesichts der Debatten über den Sozialstaat mit mehr Zulauf.