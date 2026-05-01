Netflix bringt Hochkant-Clips in Smartphone-App

Die Bildausschnitte sind dabei ans Hochformat angepasst. Netflix will zudem für verschiedene Nutzer unterschiedliche Fragmente auswählen, angepasst an ihre Interessen. Ausschnitte aus Podcasts und dem Netflix-Liveprogramm sollen später folgen, wie es hieß./so/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 93,61 auf Nasdaq (01. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +0,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 335,73 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +17,51 %/+43,15 % bedeutet.