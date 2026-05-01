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    Netflix bringt Hochkant-Clips in Smartphone-App

    Für Sie zusammengefasst
    • Netflix zeigt künftig vertikale Clips in der App
    • Start in USA UK und sieben weiteren Ländern
    • Clips lassen sich teilen oder zur Liste hinzufügen
    Netflix bringt Hochkant-Clips in Smartphone-App
    Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com

    LOS GATOS (dpa-AFX) - Netflix wird in seiner Smartphone-App künftig Clips im Hochformat aus dem Angebot des Streaming-Riesen zeigen. Die Idee dahinter ist, Nutzern die Suche nach für sie interessanten Filmen und Serien zu erleichtern. Der Clips-Bereich wird zunächst in den USA, Großbritannien und sieben weiteren Ländern eingeführt, weitere sollen folgen, wie Netflix ankündigte.

    Die Funktion ist ein wenig wie eine Video-App aufgebaut: Gescrollt wird vertikal. Filme und Serien können direkt aus dem Clips-Bereich zur persönlichen Netflix-Liste hinzugefügt und an Freunde weitergeleitet werden. Netflix reagiert darauf, dass Smartphone-Nutzer oft Ausschnitte aus dem Programm des Streaminganbieters etwa bei TikTok zu sehen bekommen.

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    Die Bildausschnitte sind dabei ans Hochformat angepasst. Netflix will zudem für verschiedene Nutzer unterschiedliche Fragmente auswählen, angepasst an ihre Interessen. Ausschnitte aus Podcasts und dem Netflix-Liveprogramm sollen später folgen, wie es hieß./so/DP/men

    Netflix

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 93,61 auf Nasdaq (01. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +0,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 335,73 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +17,51 %/+43,15 % bedeutet.




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    Verfasst von dpa-AFX
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