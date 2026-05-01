Netflix bringt Hochkant-Clips in Smartphone-App
- Netflix zeigt künftig vertikale Clips in der App
- Start in USA UK und sieben weiteren Ländern
- Clips lassen sich teilen oder zur Liste hinzufügen
LOS GATOS (dpa-AFX) - Netflix wird in seiner Smartphone-App künftig Clips im Hochformat aus dem Angebot des Streaming-Riesen zeigen. Die Idee dahinter ist, Nutzern die Suche nach für sie interessanten Filmen und Serien zu erleichtern. Der Clips-Bereich wird zunächst in den USA, Großbritannien und sieben weiteren Ländern eingeführt, weitere sollen folgen, wie Netflix ankündigte.
Die Funktion ist ein wenig wie eine Video-App aufgebaut: Gescrollt wird vertikal. Filme und Serien können direkt aus dem Clips-Bereich zur persönlichen Netflix-Liste hinzugefügt und an Freunde weitergeleitet werden. Netflix reagiert darauf, dass Smartphone-Nutzer oft Ausschnitte aus dem Programm des Streaminganbieters etwa bei TikTok zu sehen bekommen.
Die Bildausschnitte sind dabei ans Hochformat angepasst. Netflix will zudem für verschiedene Nutzer unterschiedliche Fragmente auswählen, angepasst an ihre Interessen. Ausschnitte aus Podcasts und dem Netflix-Liveprogramm sollen später folgen, wie es hieß./so/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 93,61 auf Nasdaq (01. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +0,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 335,73 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +17,51 %/+43,15 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061
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Und aktuell bin 19,4% im Plus mit der Aktie 😉.
Ich denke immer an die Beitrage hier vor den Übernahmepläne, von daher ist vermutlich noch Luft nach oben.