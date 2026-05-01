Linke mobilisiert gegen 'Kürzungspolitik mit der Kettensäge'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke mobilisiert zum 1. Mai gegen die Reformpolitik der Bundesregierung. "Die Koalition macht Kürzungspolitik mit der Kettensäge und zerlegt hart erkämpfte Arbeitnehmerrechte und unsere Sozialsysteme", sagte die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner der Deutschen Presse-Agentur.

Sie bezog dies auf Pläne von Union und SPD, Arbeitszeiten auszuweiten, und Erwägungen, Feiertage wie den 1. Mai zu streichen. Schwerdtner appellierte vor allem an die SPD auf, den Acht-Stunden-Tag für alle Beschäftigten zu sichern.