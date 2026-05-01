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    Totalenergies hält Spritpreis-Deckel in Frankreich weiter aufrecht

    Für Sie zusammengefasst
    • Totalenergies deckelt Benzin auf 1,99 Euro
    • Diesel gedeckelt bei 2,25 Euro, Wochenenden 2,09
    • Preisdeckel solange Krise im Nahen Osten andauert
    Totalenergies hält Spritpreis-Deckel in Frankreich weiter aufrecht
    Foto: Bjoern Wylezich - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Totalenergies hat für sein Tankstellennetz in Frankreich ein Festhalten an seinem Spritpreis-Deckel angekündigt, solange die Krise im Nahen Osten infolge des Iran-Kriegs andauert. Für den Monat Mai werde der Preis für Benzin auf 1,99 Euro und der für Diesel auf 2,25 Euro pro Liter gedeckelt, teilte Total in Paris mit.

    Diese Höchstpreise wendet der Konzern bereits seit dem 8. April an seinen 3.300 Tankstellen in Frankreich an. Während der langen Wochenenden rund um den 1. Mai und den 8. Mai (Feiertag zum Ende des Zweiten Weltkriegs) wird der Preis für Diesel auf 2,09 Euro gedeckelt. Bei einer günstigen Entwicklung der internationalen Ölpreise verpflichte sich das Unternehmen, jede Preissenkung bei Diesel und Benzin unverzüglich weiterzugeben, teilte Total weiter mit.

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    Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu hatte den französischen Energieriesen am Vortag mit klaren Worten aufgerufen, die Verbraucher an seinen angesichts der Energiekrise kräftig gestiegenen Gewinnen "auf schnellem und einfachem Weg" teilhaben zu lassen. Der Premier reagierte auf die Vorlage der Quartalszahlen von Total, das seinen Gewinn im Vergleich zum ersten Vorjahresquartal um 50 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro steigerte./evs/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 78,77 auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +4,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 172,37 Mrd..

    TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9913. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von +7,92 %/+19,34 % bedeutet.




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