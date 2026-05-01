Totalenergies hält Spritpreis-Deckel in Frankreich weiter aufrecht

Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu hatte den französischen Energieriesen am Vortag mit klaren Worten aufgerufen, die Verbraucher an seinen angesichts der Energiekrise kräftig gestiegenen Gewinnen "auf schnellem und einfachem Weg" teilhaben zu lassen. Der Premier reagierte auf die Vorlage der Quartalszahlen von Total, das seinen Gewinn im Vergleich zum ersten Vorjahresquartal um 50 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro steigerte./evs/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 78,77 auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +4,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,65 %.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 172,37 Mrd..

TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9913. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von +7,92 %/+19,34 % bedeutet.