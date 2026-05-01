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    Tankrabatt drückt Benzinpreise vielerorts unter 2 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Tankrabatt sorgt an vielen Tankstellen für Preisfall
    • E10 oft unter 2 Euro, Diesel meist über 2 Euro
    • Steuerrabatt gilt nur für Kraftstoff aus Lagern
    Tankrabatt drückt Benzinpreise vielerorts unter 2 Euro
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der seit Mitternacht geltende Tankrabatt hat bereits in den frühen Morgenstunden an vielen Tankstellen die Spritpreise purzeln lassen. Genauere Zahlen lagen zunächst nicht vor und sind erst am späteren Morgen zu erwarten. Beim Blick in die Tankstellen-App des ADAC zeigten sich aber vielerorts bereits Preise unter 2 Euro - insbesondere beim günstigeren Superbenzin der Sorte E10, teilweise auch bei Diesel.

    In München kostete E10 kurz nach 6.00 Uhr bei den meisten angezeigten Tankstellen deutlich unter 2 Euro - teilweise sogar weniger als 1,90 pro Liter. Bei Diesel wurde die 2-Euro-Marke in mehr als der Hälfte der Fälle unterschritten.

    Auch in Berlin war E10 bei der klaren Mehrheit der angezeigten Tankstellen am Morgen billiger als 2 Euro. Bei Diesel war dies nur selten der Fall.

    In Hamburg war E10 an mehr als der Hälfte der angezeigten Tankstellen billiger als 2 Euro. Auch hier wurde teilweise die Marke von 1,90 unterschritten. Diesel blieb aber in der Regel teurer als 2 Euro.

    Rabatt gilt nicht für Benzin in Lagern der Tankstellen

    Ob der steuerliche Rabatt in Höhe von 16,7 Cent komplett weitergegeben wird, lässt sich noch nicht beurteilen. Experten erwarteten, dass der Rabatt erst nach und nach an den Zapfsäulen ankommen könnte. Ein Grund dafür: Der Steuervorteil gilt nur für Kraftstoffe, die nach Mitternacht die Tanklager oder Raffinerien verlassen haben, nicht aber auf die Lagerbestände der Tankstellen./ruc/DP/men




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