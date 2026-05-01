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    Merck setzt auf Urgestein

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    Kai Beckmann übernimmt Chefposten in Darmstadt

    Für Sie zusammengefasst
    • Kai Beckmann wird neuer Merck Vorstandsvorsitzender
    • Garijo wechselt zu Sanofi als neue Konzernchefin
    • Merck muss Wachstum nach Pandemie wieder stärken
    Merck setzt auf Urgestein - Kai Beckmann übernimmt Chefposten in Darmstadt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DARMSTADT (dpa-AFX) - Beim ältesten Pharma- und Chemieunternehmen der Welt tritt ein neuer Chef an: Kai Beckmann rückt an diesem Freitag offiziell an die Spitze des Darmstädter Merck-Konzerns , nachdem die bisherige Chefin Belén Garijo an die Spitze des französischen Pharmariesen Sanofi gewechselt ist.

    Beckmann (60) war zuletzt stellvertretender Chef von Merck und Leiter der Elektroniksparte. Er muss das Unternehmen, das nach einer Sonderkonjunktur in der Corona-Pandemie schwierige Jahre erlebte, wieder stärker auf Wachstum trimmen.

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    Für den Diplom-Informatiker und promovierten Wirtschaftswissenschaftler Beckmann ist der Chefposten die Krönung einer langen Karriere bei dem altehrwürdigen Familienunternehmen, dessen Anfänge bis ins Jahr 1668 reichen. Der gebürtige Hanauer arbeitet schon seit 1989 für Merck und ist seit 2011 Mitglied der Geschäftsleitung.

    Seit mehr als 35 Jahren bei Merck

    Zu seinen Plänen hielt sich Beckmann vorerst bedeckt: Er kündigte an, das breite Portfolio von Merck, das von Arzneien, über Laborbedarf bis zu Flüssigkristallen für Smartphone-Displays und Materialien für die Chipindustrie reicht, "voll auszuschöpfen". Zuvor hatte der Manager als Chef der Elektroniksparte das Geschäft mit der Halbleiterindustrie ausgebaut und als Chief Administration Officer das Personalwesen und die IT sowie den Hauptsitz von Merck verantwortet.

    Für Garijo (65) beginnt zugleich ein neues Kapitel bei Sanofi. Die Spanierin hatte seit Mai 2021 den Merck-Konzern geführt und war damit erste alleinige Chefin eines Dax -Unternehmens. Unter Garijo stemmte Merck mit gut 62.000 Beschäftigten die Milliardenübernahme des US-Krebsspezialisten SpringWorks Therapeutics. Das selbst gesteckte Umsatzziel von 25 Milliarden Euro bis 2025 blieb aber außer Reichweite: Im vergangenen Jahr kam Merck auf einen Erlös von gut 21 Milliarden Euro, der Aktienkurs schwächelt seit längerem.

    Merck-Aufsichtsratschef Michael Kleinemeier sagte, Garijo habe Merck in Zeiten hoher globaler Unsicherheiten gestärkt. "Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass Kai Beckmann mit seiner tiefen Kenntnis des Unternehmens und seiner klaren Vision Merck in die nächste Wachstumsphase führen wird."/als/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,48 % und einem Kurs von 110,5 auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um -7,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 14,28 Mrd..

    Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Merck Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 153,00EUR was eine Bandbreite von +13,15 %/+38,49 % bedeutet.




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