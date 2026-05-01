🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG

    Monatsanalyse

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    SILTRONIC AG mit +39,89 % im Vormonat – ein Kauf im Mai 2026?

    SILTRONIC AG zeigte im Vormonat ein kräftiges Plus von +39,89 % und startet mit Rückenwind in den Mai. Anleger prüfen, ob der Trend weiterträgt.

    Monatsanalyse - SILTRONIC AG mit +39,89 % im Vormonat – ein Kauf im Mai 2026?
    Foto: Adobe Stock

    Die Performance im April 2026, mit einem Plus von +39,89 %, deutet auf nachhaltig verbessertes Vertrauen hin. Der Mai dürfte zeigen, ob sich das Momentum stabilisiert.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    SILTRONIC AG zählt zu den kleineren Unternehmen am Markt und weist entsprechend höhere Schwankungsanfälligkeit auf.
    Die geringere Marktkapitalisierung eröffnet Chancen auf überdurchschnittliches Wachstum, geht jedoch mit erhöhtem Risiko einher.
    Small Caps wie SILTRONIC AG reagieren oft sensibler auf Nachrichten und Marktveränderungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siltronic!
    Short
    89,36€
    Basispreis
    1,11
    Ask
    × 7,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    69,49€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 7,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    SILTRONIC AG ist in der Branche Halbleiter tätig, die als klar zyklisch gilt. Die Geschäftsentwicklung reagiert sensibel auf wirtschaftliche Trends und Marktstimmung. In Wachstumsphasen entstehen oft überdurchschnittliche Chancen, während Abschwünge stärker durchschlagen. Das Umfeld ist geprägt von Dynamik, aber auch erhöhter Volatilität. Anleger müssen hier mit stärkeren Schwankungen rechnen.

    SILTRONIC AG wird aktuell mit einem KGV von -10,44 bewertet und damit vergleichsweise günstig gehandelt. Die Bewertung deutet darauf hin, dass der Markt die künftigen Erwartungen eher vorsichtig einpreist. Sollte die operative Entwicklung stabil bleiben, könnte sich daraus Bewertungsspielraum ergeben. Das niedrige KGV spricht für eine eher zurückhaltende Markterwartung. Aus Bewertungssicht wirkt die Aktie damit nicht überladen.

    Die Dividendenrendite von SILTRONIC AG liegt aktuell bei +0,39 % und spielt damit nur eine untergeordnete Rolle. Die Investmentstory wird hier eher von operativer Entwicklung und Kursfantasie geprägt als von laufenden Ausschüttungen. Für einkommensorientierte Anleger steht die Aktie damit weniger im Fokus. Die Ausschüttung ergänzt das Profil nur am Rand. Im Vordergrund stehen klar Wachstum und Geschäftsentwicklung.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kursseitige Entwicklung von Siltronic, insbesondere um die 200-Tage-Linie rund 50 €. Diskutiert werden Lagerbestände/Lagerengpässe, KI-getriebene Endmärkte sowie Nachfrage nach 300-mm-Wafern (Memory-Anteil ca. 40%) und eine voraussichtliche Umsatzentwicklung 2026 mit EBITDA 20–24% und EBIT deutlich negativ. Die Aktie erholte sich von ca. 30 €, Kaufkandidaten um 60 €; Short-Positionen werden beobachtet; kommende Zahlen könnten die Stimmung drehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

    Zur SILTRONIC AG Diskussion


    SILTRONIC AG

    +6,90 %
    +9,84 %
    +45,89 %
    +53,02 %
    +109,89 %
    +12,92 %
    -47,42 %
    +329,36 %
    +106,08 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
    SILTRONIC AG direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    SILTRONIC AG Aktie im Mai 2026 ein Kauf?

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 83,74, was eine Steigerung von +5,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Monatsanalyse SILTRONIC AG mit +39,89 % im Vormonat – ein Kauf im Mai 2026? SILTRONIC AG zeigte im Vormonat ein kräftiges Plus von +39,89 % und startet mit Rückenwind in den Mai. Anleger prüfen, ob der Trend weiterträgt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     