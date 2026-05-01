Neural Therapeutics gibt Einreichung und Versand der Versammlungsunterlagen für die ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung zur Genehmigung der Series-B-Transaktionen mit CWE bekannt

Toronto, Ontario – 01. Mai 2026 / IRW-Press / Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL; Frankfurt: HANF) („Neural“ oder das „Unternehmen“), ein auf ethnobotanische Wirkstoffentwicklung spezialisiertes Unternehmen mit Fokus auf die Entwicklung therapeutischer Lösungen für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, gibt bekannt, dass es seine Einladung zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung, den Management Information Circular sowie die damit zusammenhängenden Versammlungsunterlagen (zusammen die „Versammlungsunterlagen“) im Zusammenhang mit der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens (die „Versammlung“), die am 25. Mai 2026 um 10:00 Uhr (Toronto-Zeit) stattfinden wird, auf SEDAR+ eingereicht und den Versand abgeschlossen hat.

Am 12. August 2025 erwarb Neural eine Beteiligung von 30,75 % an CWE, wodurch Neural eine indirekte Beteiligung an den Geschäftstätigkeiten der CWE European Holdings Inc. („CWE“) erlangte (siehe Pressemitteilungen von Neural vom 13. August 2025 und 28. Mai 2025). Die Versammlungsunterlagen sind unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.neuraltherapeutics.ca verfügbar.

Die Versammlungsunterlagen wurden den Aktionären in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Notice-and-Access-Verfahren des Unternehmens zur Verfügung gestellt. Die Aktionäre werden gebeten, die Versammlungsunterlagen vor der Stimmabgabe vollständig zu prüfen.

Auf der Versammlung werden die Aktionäre gebeten, eine Reihe von Angelegenheiten zu prüfen und, sofern sie dies für ratsam halten, zu genehmigen, darunter:

• den Erwerb der verbleibenden 69,25%igen Beteiligung an CWE, die sich noch nicht im Eigentum des Unternehmens befindet, durch Neural sowie die damit zusammenhängenden Neben- und Begleittransaktionen (die „Series-B-Transaktionen“);

• eine Zusammenlegung der Stammaktien des Unternehmens auf der Grundlage von einer (1) Stammaktie nach der Zusammenlegung für je vier (4) Stammaktien vor der Zusammenlegung;

• die Änderung des Namens des Unternehmens in „Hanf.com Inc.“ oder einen anderen Namen, der vom Board of Directors und der Canadian Securities Exchange genehmigt werden kann;