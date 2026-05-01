JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 36,50 auf 54,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen des Zulieferers für die Halbleiterindustrie gingen mit einer von der Unternehmensleitung vorgelegten indikativen Spanne für die Nachfrage nach optoelektronischen Werkzeugen einher, wobei das damit verbundene Umsatzpotenzial über den Markterwartungen liege, schrieb Craig A McDowell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 30 Prozent./rob/edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 20:46 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,07 % und einem Kurs von 46,86EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Craig A McDowell

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54,50

Kursziel alt: 36,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 54,50 € , was eine Steigerung von +16,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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