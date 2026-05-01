🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsNikkei 225 IndexvorwärtsNachrichten zu Nikkei 225

    Aktien Tokio

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moderate Gewinne - Tech-Werte gefragt

    Aktien Tokio - Moderate Gewinne - Tech-Werte gefragt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Aktienmarkt hat sich am Freitag dank sehr positiver Vorgaben der US-Börsen etwas von seinen klaren Vortagesverlusten erholt. Dabei überkompensierten starke Technologiewerte einige Schwächen im Automobil- und Finanzsektor. Der Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 59.513,12 Punkten.

    Positive Impulse lieferte die Rally an den US-Aktienmärkten am Donnerstag. Der technologielastige Nasdaq 100 schwang sich - angetrieben von kräftigen Kursgewinnen der Tech-Giganten Alphabet und Qualcomm - zu einem Rekordhoch auf und gewann letztlich 1,0 Prozent. Für den US-Leitindex Dow Jones Industrial ging es mit plus 1,6 Prozent noch stärker nach oben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    43.043,00€
    Basispreis
    66,55
    Ask
    × 7,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    57.698,27€
    Basispreis
    68,33
    Ask
    × 7,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Viele weitere asiatische Aktienbörsen blieben am Freitag feiertagsbedingt geschlossen, so etwa in China, Hongkong und Südkorea./edh/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,48 % und einem Kurs von 328 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +14,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,91 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 450,00USD was eine Bandbreite von +14,33 %/+37,20 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Tokio Moderate Gewinne - Tech-Werte gefragt Der japanische Aktienmarkt hat sich am Freitag dank sehr positiver Vorgaben der US-Börsen etwas von seinen klaren Vortagesverlusten erholt. Dabei überkompensierten starke Technologiewerte einige Schwächen im Automobil- und Finanzsektor. Der Nikkei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     