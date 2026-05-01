Aktien Tokio
Moderate Gewinne - Tech-Werte gefragt
TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Aktienmarkt hat sich am Freitag dank sehr positiver Vorgaben der US-Börsen etwas von seinen klaren Vortagesverlusten erholt. Dabei überkompensierten starke Technologiewerte einige Schwächen im Automobil- und Finanzsektor. Der Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 59.513,12 Punkten.
Positive Impulse lieferte die Rally an den US-Aktienmärkten am Donnerstag. Der technologielastige Nasdaq 100 schwang sich - angetrieben von kräftigen Kursgewinnen der Tech-Giganten Alphabet und Qualcomm - zu einem Rekordhoch auf und gewann letztlich 1,0 Prozent. Für den US-Leitindex Dow Jones Industrial ging es mit plus 1,6 Prozent noch stärker nach oben.
Viele weitere asiatische Aktienbörsen blieben am Freitag feiertagsbedingt geschlossen, so etwa in China, Hongkong und Südkorea./edh/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,48 % und einem Kurs von 328 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +14,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,91 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 450,00USD was eine Bandbreite von +14,33 %/+37,20 % bedeutet.