Moderate Gewinne - Tech-Werte gefragt

Viele weitere asiatische Aktienbörsen blieben am Freitag feiertagsbedingt geschlossen, so etwa in China, Hongkong und Südkorea./edh/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,48 % und einem Kurs von 328 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +14,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,43 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,91 Bil..

Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 450,00USD was eine Bandbreite von +14,33 %/+37,20 % bedeutet.