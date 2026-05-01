ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Delivery Hero auf 28 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Delivery Hero auf 28 Euro
- Einstufung Overweight bleibt durch JPMorgan bestehen
- Management gibt beruhigende Signale zu Schlüsselmärkten
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Management des Essenslieferdienstes habe beruhigende Signale hinsichtlich der Entwicklung in den Schlüsselmärkten gegeben, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) der Jahre 2026 und 2027 um bis zu 11 Prozent./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 20:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,31 % und einem Kurs von 20,40 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +7,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,12 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +27,45 %/+71,57 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 28 Euro
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)