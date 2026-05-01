ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für ArcelorMittal auf 45 Euro - 'Underweight'
- JPMorgan erhöht Kursziel ArcelorMittal auf 45 Euro
- Einstufung bleibt bei Underweight trotz Anhebung
- Besorgnis über Nachfrage und straffe Geldpolitik
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 44 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Zahlenwerk des Stahlkonzerns habe insgesamt den Erwartungen entsprochen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das anhaltend negative Anlagevotum reflektiere seine Besorgnis hinsichtlich eines Nachfragerückgangs und einer strafferen Geldpolitik (insbesondere in Europa) als Folge des Nahost-Konflikts./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:08 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 48,98 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um -10,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,34 %.
Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 37,95 Mrd..
ArcelorMittal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1479. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -10,17 %/+26,58 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 45 Euro