JPMorgan hebt Ziel für ArcelorMittal auf 45 Euro - 'Underweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 48,98 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um -10,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,34 %.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 37,95 Mrd..

ArcelorMittal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1479. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -10,17 %/+26,58 % bedeutet.