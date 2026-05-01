Reach präsentiert auf der Auto China 2026 ein umfassendes Produktportfolio für die intelligente Entwicklung von KI-Fahrzeugen

Auf der Messe demonstrierte Reach, wie sich KI-Fahrzeuge von der „Reaktion auf Befehle" hin zum „Verstehen von Absichten und zur proaktiven Bedienung der Nutzer" entwickeln. Die Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug entwickelt sich von isolierten intelligenten Funktionen zu integrierten intelligenten Erlebnissen und schafft eine neue Vision für die Mobilität der Zukunft.

BEIJING, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Auto China 2026 stellte Reach offiziell sein umfassendes Produktportfolio vor, das die intelligente Entwicklung von KI-Fahrzeugen beschleunigen soll. Branchenführer und Experten sowie Führungskräfte und Vertreter von Honda, Toyota, FAW, Geely, GAC, Dongfeng Voyah, FAW Jiefang, BMW, Volkswagen CARIAD, Chery, Nissan, Mazda, Hitachi Astemo, Bosch, UAES, ZTE Microelectronics und anderen globalen OEMs und Industriepartnern besuchten den Stand für ausführliche Gespräche über die Zukunft der KI-gestützten Mobilität und die Entwicklung intelligenter Fahrzeuge.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Zur Unterstützung dieser Transformation bietet Reach ein umfassendes Portfolio, das fünf Schlüsselbereiche abdeckt: AI Vehicle Neural Foundation, Emotional Cognition, Intelligent Driving Brain, Vehicle-Cloud Computational Brain und Energy Heart.

Das Herzstück ist NeuSAR OS, die digitale Grundlage für KI-Fahrzeuge. Gestützt auf über 10 Millionen Produktionsimplementierungen bietet es sichere, zuverlässige und skalierbare Unterstützung für KI-Anwendungen und ermöglicht eine einheitliche Verwaltung von fahrzeugweiten Funktionen, domänenübergreifenden Ressourcen und KI-Agenten bei gleichzeitiger Verbesserung der Entwicklungseffizienz um 30–50 %.

Cloud OS führt eine Architektur für die Zusammenarbeit zwischen Fahrzeug und Cloud ein, die eine flexible Planung zwischen kleinen Modellen an Bord und großen Modellen in der Cloud ermöglicht, wodurch die Hardware-Abhängigkeit verringert und die Rechenkosten optimiert werden.

Im Bereich des intelligenten Fahrens unterstützen die umfassende KI-Lösung von Reach und die NeuAUTO-Architektur der fünften Generation eine schnellere Massenproduktion von Personen- und Nutzfahrzeugen durch eine einheitliche Software-Architektur und durchgängige KI-Modelle.

Das datengesteuerte EV-Stromversorgungssystem von Reach AI ermöglicht ein proaktives Batteriezustandsmanagement und eine Energieoptimierung. Außerdem wurden KI-gestützte automatisierte Testsysteme eingeführt, um die Testeffizienz und -abdeckung zu verbessern.

Reach hat außerdem seine lebenszyklusweite KI-Agentenlösung auf den Markt gebracht, die auf einer umfassenden Datenplattform und intelligenten Systemen für Planung, After-Sales und Betrieb aufbaut und Produktplanung, Preisprognosen, Sicherheitsüberwachung und Kundenbetrieb über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus hinweg unterstützt.

KI-Fahrzeuge entwickeln sich zu einem intelligenten Gesamtsystem und dabei werden der Aufbau von Fähigkeiten auf Systemebene und die Zusammenarbeit im Ökosystem zum Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit. Reach arbeitet mit globalen OEMs, Tier-1-Zulieferern und Halbleiterpartnern zusammen, um die industrielle Einführung in großem Maßstab zu beschleunigen.

Mit Blick auf die Zukunft wird Reach sein komplettes Portfolio durch stärkere Innovationen und eine engere Zusammenarbeit mit dem Ökosystem weiter ausbauen, um Fahrzeuge zu echten intelligenten Agenten zu machen und weltweit intelligentere, sicherere und zuverlässigere Mobilitätserfahrungen zu bieten.

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