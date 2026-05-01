🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHONDA MOTOR AktievorwärtsNachrichten zu HONDA MOTOR
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reach präsentiert auf der Auto China 2026 ein umfassendes Produktportfolio für die intelligente Entwicklung von KI-Fahrzeugen

    Reach präsentiert auf der Auto China 2026 ein umfassendes Produktportfolio für die intelligente Entwicklung von KI-Fahrzeugen
    Foto: mirkomedia - 48191602

    BEIJING, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Auto China 2026 stellte Reach offiziell sein umfassendes Produktportfolio vor, das die intelligente Entwicklung von KI-Fahrzeugen beschleunigen soll. Branchenführer und Experten sowie Führungskräfte und Vertreter von Honda, Toyota, FAW, Geely, GAC, Dongfeng Voyah, FAW Jiefang, BMW, Volkswagen CARIAD, Chery, Nissan, Mazda, Hitachi Astemo, Bosch, UAES, ZTE Microelectronics und anderen globalen OEMs und Industriepartnern besuchten den Stand für ausführliche Gespräche über die Zukunft der KI-gestützten Mobilität und die Entwicklung intelligenter Fahrzeuge.

    Auf der Messe demonstrierte Reach, wie sich KI-Fahrzeuge von der „Reaktion auf Befehle" hin zum „Verstehen von Absichten und zur proaktiven Bedienung der Nutzer" entwickeln. Die Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug entwickelt sich von isolierten intelligenten Funktionen zu integrierten intelligenten Erlebnissen und schafft eine neue Vision für die Mobilität der Zukunft.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Short
    81,59€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    73,71€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zur Unterstützung dieser Transformation bietet Reach ein umfassendes Portfolio, das fünf Schlüsselbereiche abdeckt: AI Vehicle Neural Foundation, Emotional Cognition, Intelligent Driving Brain, Vehicle-Cloud Computational Brain und Energy Heart.

    Das Herzstück ist NeuSAR OS, die digitale Grundlage für KI-Fahrzeuge. Gestützt auf über 10 Millionen Produktionsimplementierungen bietet es sichere, zuverlässige und skalierbare Unterstützung für KI-Anwendungen und ermöglicht eine einheitliche Verwaltung von fahrzeugweiten Funktionen, domänenübergreifenden Ressourcen und KI-Agenten bei gleichzeitiger Verbesserung der Entwicklungseffizienz um 30–50 %.

    Cloud OS führt eine Architektur für die Zusammenarbeit zwischen Fahrzeug und Cloud ein, die eine flexible Planung zwischen kleinen Modellen an Bord und großen Modellen in der Cloud ermöglicht, wodurch die Hardware-Abhängigkeit verringert und die Rechenkosten optimiert werden.

    Im Bereich des intelligenten Fahrens unterstützen die umfassende KI-Lösung von Reach und die NeuAUTO-Architektur der fünften Generation eine schnellere Massenproduktion von Personen- und Nutzfahrzeugen durch eine einheitliche Software-Architektur und durchgängige KI-Modelle.

    Das datengesteuerte EV-Stromversorgungssystem von Reach AI ermöglicht ein proaktives Batteriezustandsmanagement und eine Energieoptimierung. Außerdem wurden KI-gestützte automatisierte Testsysteme eingeführt, um die Testeffizienz und -abdeckung zu verbessern.

    Reach hat außerdem seine lebenszyklusweite KI-Agentenlösung auf den Markt gebracht, die auf einer umfassenden Datenplattform und intelligenten Systemen für Planung, After-Sales und Betrieb aufbaut und Produktplanung, Preisprognosen, Sicherheitsüberwachung und Kundenbetrieb über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus hinweg unterstützt.

    KI-Fahrzeuge entwickeln sich zu einem intelligenten Gesamtsystem und dabei werden der Aufbau von Fähigkeiten auf Systemebene und die Zusammenarbeit im Ökosystem zum Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit. Reach arbeitet mit globalen OEMs, Tier-1-Zulieferern und Halbleiterpartnern zusammen, um die industrielle Einführung in großem Maßstab zu beschleunigen.

    Mit Blick auf die Zukunft wird Reach sein komplettes Portfolio durch stärkere Innovationen und eine engere Zusammenarbeit mit dem Ökosystem weiter ausbauen, um Fahrzeuge zu echten intelligenten Agenten zu machen und weltweit intelligentere, sicherere und zuverlässigere Mobilitätserfahrungen zu bieten.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2969989/185.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/reach-prasentiert-auf-der-auto-china-2026-ein-umfassendes-produktportfolio-fur-die-intelligente-entwicklung-von-ki-fahrzeugen-302760035.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Reach präsentiert auf der Auto China 2026 ein umfassendes Produktportfolio für die intelligente Entwicklung von KI-Fahrzeugen BEIJING, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ - Auf der Auto China 2026 stellte Reach offiziell sein umfassendes Produktportfolio vor, das die intelligente Entwicklung von KI-Fahrzeugen beschleunigen soll. Branchenführer und Experten sowie Führungskräfte und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     