Devisen
Eurokurs legt zum US-Dollar etwas zu
- Eurokurs am Freitag bei 1,1742 US-Dollar gehandelt
- Nagel spricht sich für Zinserhöhung im Juni aus
- Handelsvolumen zum Wochenschluss eher gering
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1742 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,1702 Dollar festgesetzt.
Die Gemeinschaftswährung wurde weiter von der Aussicht auf eine Zinserhöhung in der Eurozone gestützt. Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat sich für eine Zinserhöhung im Juni ausgesprochen. "Aus heutiger Sicht entwickelt sich die Lage weniger günstig als im vorherigen Basisszenario", wird Nagel in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zitiert. Es sei daher umso angemessener für den EZB-Rat, im Juni zu reagieren, falls sich die Aussichten nicht deutlich verbessern.
Bereits am Vortag hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Tür für eine Zinserhöhung im Juni offen gehalten. Zuvor hatte die Notenbank die Leitzinsen unverändert belassen, und der für die Finanzmärkte wichtige Einlagensatz liegt weiter bei 2,0 Prozent.
Zum Wochenschluss wird das Handelsvolumen von Marktbeobachtern als eher gering beschrieben. In vielen Ländern sind die Finanzmärkte feiertagsbedingt geschlossen./jkr/men
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EUR/USD Prognosen Update
Vom März-Tief (1,1410) aus hat sich der Kurs erneut stabilisiert und das Jahreshoch aus 2022 als Basis für eine Erholung genutzt, die sich in der vergangenen Woche über das Februartief fortgesetzt hat. Fehlende Anschlussdynamik führte jedoch zu einer Ermüdung im Bereich der 1,18er-Marke. Nach einem schwachen Wochenstart überwiegt eine Korrekturtendenz, die am heutigen Freitag noch unter das Vorwochentief brechen könnte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1630 bis 1,1690
Nächste Widerstände: 1,1742 | 1,1830 | 1,1849 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1663 = Vorwochentief | 1,1575
Erfreulicherweise wird der EUR/USD immer weiter nach unten gedrückt:
Die EUR-Bullen schwächeln = meine USD-Depotpositionen freuen sich