Atelier Seiran präsentiert „The Root of Life" in einer offiziellen Begleitveranstaltung

Bild 1: Ausgewählt für Le Salon 2022 in Paris, Whirlpools of around Joshi, the season of early spring / Yoko Hashimoto https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M109075/202604227924/_prw_PI2fl_0RXa6z5Q.jpg

TOKUSHIMA, Japan, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Atelier Seiran wird an der 61. Internationalen Kunstausstellung – La Biennale di Venezia teilnehmen. Unter dem Thema „The Root of Life" wird das Atelier seine Arbeiten im Rahmen der offiziellen Begleitveranstaltung „Fissures of Light" präsentieren, die von der Association Tissali Arts & Cultures organisiert wird. Die Ausstellung wird vom 5. Mai bis zum 22. November 2026 im historischen Palazzo Dona dalle Rose zu sehen sein.

Bild 2: Ausgewählt für Le Salon 2023 in Paris, Expansion of the Brain / Hatsuko Ukigawa

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M109075/202604227924/_prw_PI3fl_K576492y.jpg

Bild 3: Ausgewählt für Le Salon 2024 in Paris, Parfum des Fleurs de Prunier / Kiyoko Hashimoto

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M109075/202604227924/_prw_PI4fl_o82oxY0l.jpg

Bild 4: Kimono, Agave / Yoko Hashimoto

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M109075/202604227924/_prw_PI5fl_026z4Rzm.jpg

Seit fast 50 Jahren ist das Atelier Seiran in Tokushima, einer der führenden Indigo-Produktionsregionen Japans, ansässig und kultiviert eine besondere künstlerische Praxis, die sich auf Awa Ai (Awa-Indigo) konzentriert. Das 1970 von der Künstlerin Yoko Hashimoto gegründete Atelier entstand zu einer Zeit, als synthetische Farbstoffe das traditionelle Handwerk bedrohten. Durch die Entwicklung einer einzigartigen Wachs-Technik hat das Atelier Seiran das Indigo-Färben als eine zeitgenössische künstlerische Sprache neu definiert, die die Grenzen des Handwerks erweitert.

Die Ausstellung im Palazzo Dona dalle Rose erforscht das kreative Potenzial kultureller und historischer „Fissures" – „Risse". Als Antwort darauf greift „The Root of Life" von Atelier Seiran dieses Konzept auf und beschwört durch das tiefe Blau von Awa Ai eine urzeitliche Welt herauf, in der Natur, Zeit und Leben miteinander verschmelzen.

Ein Höhepunkt der Präsentation ist eine gemeinsame Ausstellung mit dem kamerunischen Künstler Serge Mouangue. Diese Zusammenarbeit erforscht gemeinsame Ausdrucksformen des Lebens und der Vitalität in verschiedenen Kulturen und bringt die symbolischen Traditionen Kameruns in einen Dialog mit der zyklischen und naturbasierten Philosophie von Awa Ai.

Zu den teilnehmenden Künstlerinnen gehören Yoko Hashimoto, Hatsuko Ukigawa und Kiyoko Hashimoto. Ihre Werke, die international an Orten wie Le Salon in Paris ausgestellt werden, schlagen eine Brücke zwischen Tradition und Innovation in Kunst und Technologie.

Einzelheiten zur Ausstellung:

- Titel: Fissures of Light (offizielle Begleitveranstaltung der Biennale di Venezia 2026)

- Veranstaltungsort: Palazzo Dona dalle Rose (Cannaregio 5038, Venedig)

- Vorschau: 5. bis 8. Mai 2026

- Eröffnung für die Öffentlichkeit: 9. Mai – 22. November 2026

Profile der Künstlerinnen und Künstler: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202604227924-O2-RK3pH91G.pdf

Informationen zu Atelier Seiran: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202604227924-O1-Jpj8TdCJ.pdf

Offizielle Website: https://seiran.art/english

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/traditionelles-japanisches-kunsthandwerk-awa-ai-auf-der-biennale-2026-in-venedig-atelier-seiran-prasentiert-the-root-of-life-in-einer-offiziellen-begleitveranstaltung-302760044.html