BERENBERG stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik von 32 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Hightech-Unternehmen dürfte im ersten Quartal von einem starken Auftragseingang profitiert haben, insbesondere aus dem Bereich Halbleiterausrüstung, schrieb Lasse Stueben in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Experte erhöhte seine Prognose für den Auftragseingang 2026 sowie seine Gewinnschätzungen für die nächsten drei Jahre./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:12 / GMT
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Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,68 % und einem Kurs von 33,28EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Lasse Stueben
Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lasse Stueben
Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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