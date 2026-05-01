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    HeidelbergCement, Aurubis, Amazon – unsere Strategie

    Liebe Börsianer, 2026 muss man am Aktienmarkt dabei sein. Das hat die vergangene Börsenwoche mit Unternehmenszahlen bei Apple, Amazon, Meta, Microsoft und Google gezeigt. In unseren Portfolios haben sich die Aktien von Infineon, selbstverständlich Google erneut und beispielsweise auch Adidas sehr positiv hervorgetan.

    Unser zwei Tage vor den Quartalszahlen erworbene Call auf Adidas UQ9JE5 liegt bereits 50 % im Plus. Doch es sind 2026 nicht nur Unternehmen aus dem Bereich KI, die auftrumpfen. Caterpillar setzte nochmals einen drauf und sieht überragend in der Performance aus.

    Mit Heidelberg Materials in unserem Portfolio Deutschland 2026 fuhren wir ebenso gut wie mit der Aktie von Aurubis. Nutzen Sie unser Sommerangebot gerne, um unsere Leistungen und Referenzen zu probieren und bei unseren Portfolios und Investmentideen dabei zu sein. Unsere Referenzen medialer Art finden Sie bei n-tv, wo Nicolas Saurenz jede Woche zu Gast ist.

    Hier das Video vom vergangenen Mittwoch, Daniel Saurenz und Franz-Georg Wenner sind ebenfalls gern gesehene Gäste bei der ARD, beim Deutschlandfunk, als Kolumnisten bei t-online und Kapital sowie finanzen.net und natürlich ebenso regelmäßig bei n-tv. Wir bündeln für Sie unsere Expertise für konkrete Investment- und Trading-Ideen, eben aber strukturierten Vermögensaufbau und langfristige Rendite für Ihr Portfolio. Bei uns erwartet Sie keine Zockerei, sondern auf unserer Erfahrung basierende Bausteine für Ihr Portfolio.

    Spekulativ auf der kurzen Sicht und investiv auf der langfristigen Sicht. Unser Angebot im Sommer 2026 wartet auf Sie. Abonnieren Sie uns gerne, testen Sie uns und das Wichtigste:

    Anders als viele Konkurrenten überzeugen wir durch Qualität und dies unterstreicht unsere Kündigungspolitik. Niemand muss bei uns Jahresverträge abschließen.

    Sie können in den Monatsmodus wechseln und uns jederzeit verlassen, wenn Ihnen unser Angebot nicht gefällt. Das Gute: Nahezu niemand verlässt uns, denn unsere Qualität steht für sich selbst. Wir freuen uns auf Sie und für alle, die schon mal bei uns waren, melden Sie sich mit dem Code Comeback und wir packen einen Treue- und Rückkehrerrabatt noch dazu.





    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    HeidelbergCement, Aurubis, Amazon – unsere Strategie Liebe Börsianer, 2026 muss man am Aktienmarkt dabei sein. Das hat die vergangene Börsenwoche mit Unternehmenszahlen bei Apple, Amazon, Meta, Microsoft und Google gezeigt. In unseren Portfolios haben sich die Aktien von Infineon, selbstverständlich …
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