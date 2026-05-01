Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

Public Service Enterprise Group (PSEG) ist ein US-Versorger mit Fokus auf Strom- und Gasverteilung in New Jersey sowie Stromerzeugung (v.a. Kernkraft, Gas, erneuerbare Energien). Starke regionale Marktstellung als regulierter Monopolist im Netzbereich. Wichtige Wettbewerber: Exelon, Constellation Energy, NextEra, Duke Energy. USP: hoher Anteil CO₂-armer Erzeugung, stabile regulierte Erträge, Fokus auf Netzinfrastruktur-Modernisierung.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Public Service Enterprise Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Public Service Enterprise Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,20 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +4,41 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,48 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Public Service Enterprise Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +31,32 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Public Service Enterprise Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,20 %.

Mit +3,20 % Dividendenrendite bietet Public Service Enterprise Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +4,41 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Public Service Enterprise Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,20 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 18,48.

Public Service Enterprise Group weißt eine Marktkapitalisierung von 34,72 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,20 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Public Service Enterprise Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.05.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,11 % konnte die Public Service Enterprise Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,20 %, eine Investition von etwa 31.250€ benötigt.