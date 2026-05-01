FTSE 100 gibt nach

Könnte für Silber alles ändern

Die meisten europäischen Aktienmärkte blieben am Freitag feiertagsbedingt geschlossen, unter anderem in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und der Schweiz./edh/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Endeavour Mining Aktie

Die Endeavour Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 1,171 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Endeavour Mining Aktie um -11,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Endeavour Mining bezifferte sich zuletzt auf 11,97 Mrd..

Endeavour Mining zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8299. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.