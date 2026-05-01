Aktien London
FTSE 100 gibt nach
- FTSE-100 fällt 0,8 Prozent auf 10.295 Punkte vormittags
- Bergbauwerte und Bankentitel führten die Verluste an
- Viele europäische Börsen wegen Feiertag geschlossen
LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien an der Londoner Börse haben am Freitag mehrheitlich den Rückwärtsgang eingelegt. Der FTSE-100-Index notierte am späten Vormittag 0,8 Prozent im Minus bei 10.295 Punkten.
Angeführt wurden die Verlierer von Bergbauwerten und Bankentiteln. So verloren Endeavour Mining und Fresnillo 5,5 beziehungsweise 3,5 Prozent. Für die Papiere der Lloyds Banking Group ging es um 1,7 Prozent abwärts.
Die meisten europäischen Aktienmärkte blieben am Freitag feiertagsbedingt geschlossen, unter anderem in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und der Schweiz./edh/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Endeavour Mining Aktie
Die Endeavour Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 1,171 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Endeavour Mining Aktie um -11,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Endeavour Mining bezifferte sich zuletzt auf 11,97 Mrd..
Endeavour Mining zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8299. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.