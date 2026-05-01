JPMorgan hebt Ziel für Delivery Hero auf 28 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,31 % und einem Kurs von 20,40 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +7,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,12 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +27,45 %/+56,86 % bedeutet.