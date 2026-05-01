UBS stuft Befesa auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa nach Quartalszahlen von 46 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) sei schwächer als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick des Industrie-Recyclers auf 2026 habe enttäuscht./rob/edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 32,75EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

