UBS stuft Befesa auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa nach Quartalszahlen von 46 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) sei schwächer als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick des Industrie-Recyclers auf 2026 habe enttäuscht./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 32,75EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: Befesa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 46
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: Befesa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
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