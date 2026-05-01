Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 01.05.26
Foto: Solen Feyissa - unsplash
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 01.05.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX 50 Price Index (+1,51 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (+1,97 %), Deutsche Bank AG (+0,61 %), Meta Platforms (-8,86 %), Alphabet A (+9,48 %).
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Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Alphabet Inc C
|FD3UMU
|Long
|5,46
|146,58 Tsd.
|Alphabet A
|FD5GSY
|Long
|8,64
|119,42 Tsd.
|Alphabet Inc C
|VH26UZ
|Long
|3,48
|108,68 Tsd.
|Micron Technology Inc
|DN0R77
|Short
|1,13
|80,06 Tsd.
|Alphabet A
|FD5GTB
|Long
|6,26
|66,21 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|UBS0TY
|2,99 Mio.
|Deutsche Bank AG
|
Sonstige
|UBS0TE
|966,28 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|PM9923
|650,44 Tsd.
|SAP SE
|
Cap
|DU9V5N
|325,68 Tsd.
|Delivery Hero
|
Cap
|FD39NE
|320,36 Tsd.
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