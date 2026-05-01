UBS stuft Siltronic auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 60 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Beim Wafer-Hersteller mache sich vorsichtiger Optimismus breit, schrieb Harry Blaiklock in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Zeitraum 2026 bis 2030 um bis zu 20 Prozent. Allerdings hält er die sich bessernden Fundamentaldaten auf dem aktuellen Bewertungsniveau bereits für eingepreist./edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,90 % und einem Kurs von 79,75EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Harry Blaiklock

Analysiertes Unternehmen: Siltronic

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

