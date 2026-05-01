Cashflow für Anleger
Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen
Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
WDP ist ein europäischer Marktführer im Bereich Logistikimmobilien mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Warehouses De Pauw nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Warehouses De Pauw gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,16 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+14,83 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,44 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Warehouses De Pauw investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -24,54 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Warehouses De Pauw verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,16 %.
Mit +5,16 % Dividendenrendite bietet Warehouses De Pauw ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +14,83 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Warehouses De Pauw für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,16 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,44.
Warehouses De Pauw weißt eine Marktkapitalisierung von 5,27 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,16 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Warehouses De Pauw Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.05.2026
Mit einer Performance von -3,11 % musste die Warehouses De Pauw Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,16 %, eine Investition von etwa 116.280€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|1,230000
|+46,43 %
|+5,16 %
|2025
|0,840000
|+7,14 %
|+3,74 %
|2024
|0,784000
|+12,00 %
|+3,07 %
|2023
|0,700000
|+13,64 %
|+2,54 %
|2022
|0,616000
|0,00 %
|+1,59 %
Warum Warehouses De Pauw für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +5,16 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +14,83 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 14,44
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Warehouses De Pauw Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,57 %
|1 Monat
|+0,73 %
|3 Monate
|-4,97 %
|1 Jahr
|0,00 %
Informationen zur Warehouses De Pauw Aktie
Es gibt 235 Mio. Warehouses De Pauw Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,27 Mrd. € wert.
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Ob die Warehouses De Pauw Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Warehouses De Pauw Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.