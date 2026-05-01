Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

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Dividenden & passives Einkommen: Mit Warehouses De Pauw nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Warehouses De Pauw gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,16 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +14,83 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,44 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Warehouses De Pauw investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -24,54 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Warehouses De Pauw verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,16 %.

Mit +5,16 % Dividendenrendite bietet Warehouses De Pauw ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +14,83 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Warehouses De Pauw für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,16 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,44.

Warehouses De Pauw weißt eine Marktkapitalisierung von 5,27 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,16 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Warehouses De Pauw Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.05.2026

Mit einer Performance von -3,11 % musste die Warehouses De Pauw Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?