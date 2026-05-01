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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies senkt Ziel für Douglas auf 12 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Kursziel Douglas von 14 auf 12
    • Erlöse Q2 hinter Konsens durch hohe Wertminderungen
    • Douglas kürzt Ziele wegen schwacher Stimmung
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Douglas auf 12 Euro - 'Buy'
    Foto: Douglas Service GmbH

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Geschäftsquartal seien hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben, wobei erhebliche Wertminderungen zu einem hohen Nettoverlust geführt hätten, schrieb Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe die Parfümeriekette ihre Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 angesichts einer schwachen Konsumentenstimmung im Euroraum reduziert. Der Experte schraubte seine Prognosen für das Brutto- und Nettoergebnis nach unten./rob/edh/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Douglas

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    -4,57 %
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    ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie

    Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 10,06 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um -7,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +9,34 %/+59,05 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 12 Euro


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    Community Beiträge zu Douglas - BEAU1Y - DE000BEAU1Y4

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