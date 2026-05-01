Jefferies senkt Ziel für Douglas auf 12 Euro - 'Buy'

Douglas und "der große Plan":





Die Branche Handel unterlag in den letzten 20 Jahren einem Wandel und ist für einige Traditionsunternehmen schwieriger geworden, nicht zuletzt, weil nun Player wie Amazon dabei sind und immer mehr an Bedeutung gewonnen haben. Selbst große Kaufhausketten kommen wirtschaftlich an ihre Grenzen.

In Anbetracht der Tatsache, dass es in der Tat auch immer teurer wird, Verkaufsraum zu unterhalten und die Logistik optimal auszurichten, stehen Handelsunternehmen unter einem gewissen Druck.

Für Douglas sehe ich weder die Notwendigkeit, noch die Möglichkeit, sich dem Online – Handel zu entziehen – im Gegenteil – wie auch schon angemerkt, man hat im Grunde genommen sogar zu spät damit begonnen. Aber besser spät, als nie. CVC hat den Online – Handel dann erst richtig ausgebaut.

Auf das Filialgeschäft würde ich auch nicht gänzlich verzichten. Die Marke Douglas wird damit gepflegt und der Kunde gebunden, weil er einen direkten Bezug im Rahmen eines Einkauferlebnisses aufbauen kann. Das ist nicht neu und wird ja praktiziert (Stichwort Omnichannel).

Die Filialpolitik ist unabhängig des grundsätzlichen Expansionsgedankens tatsächlich schon angepasst, sprich optimiert worden.

Allerdings stelle ich mir die Frage, ob man in Anbetracht der Vielzahl bestehender Filialen noch weiter expandieren muss / sollte – beispielsweise in die Golfregion.

Einen Vergleich mit Rossmann, DM etc. würde ich übrigens nicht anstellen, weil es sich um ein völlig anderes Sortiment mit anderer Geschäftsausrichtung handelt, welches sich nur hinsichtlich weniger Produkte überschneidet. Die reinen Drogerien vertreiben in erster Linie Alltagsartikel.

Douglas vertreibt dahingehend nur Artikel der Beautybranche. Als „Branchenprimus“ würde ich das Unternehmen aber noch nicht sehen, auch wenn man in Europa tatsächlich Marktführer ist.

Wie steigere ich die Rentabilität?

Die Frage wird das Management kontinuierlich beschäftigen. Um diesbezügliche Entscheidungen treffen zu können, bedarf es natürlich einiger aktueller Erhebungen und Zahlen als Grundlage.

Was den Umsatz angeht, der nicht automatisch zu einer höheren Rentabilität führen muss, hat man den Verkauf betreffend bereits verschiedene Modelle ausprobiert. Der Vorschlag, nach Marge und nicht nach Umsatz Provisionen zu zahlen wurde früher kombiniert umgesetzt. Es wurde beides bewertet und als Grundlage für Provisionen genommen.

An der Marge lässt sich gut erkennen, wer aktiv ist und nicht nur auf den „Big Deal“ am Tag wartet.

Umsatz orientiertes Arbeiten belebt nicht nur das interne Geschäft, es kann auch zu Spannungen und Frustrationen führen. Abgesehen davon kann es auf den Kunden negativ wirken, wenn dieser kaum nach Betreten der Filiale „bedrängt“ wird, weil Verkäufer Umsätze generieren wollen.

Hinsichtlich der Strukturen – es wurden Positionen wie Regionalleiter, Bezirksleiter etc angesprochen- verhält es sich m.E. wie bei anderen Unternehmen auch.

Wer einmal in einer entsprechenden Position ist, verlässt diese nicht gern (höchstens per Beförderung) und „Agreements“ untereinander sind oftmals zielführend.

Die Führungsebene wird in erster Linie nach den erbrachten Zahlen bewertet. Solange die Erwartungen erfüllt werden, scheint alles ok zu sein.

Oftmals liegt aber gerade in der „mittleren Führungsebene“ weiteres nutzbares Potential , das zur Erfolgssteigerung beitragen kann. Sie ist eine wichtige Schnittstelle und sollte daher einige Aufmerksamkeit bekommen.

Warum ich an dem Unternehmen interessiert bin?

Das ist eine lange (ca. 20 Jahre alte Geschichte). Ich war und bin dem Unternehmen immer sehr verbunden gewesen, wenn auch aus sich wandelnden Gesichtspunkten heraus. Ursprünglich war ich langjähriger Aktionär, bis dann Douglas (damals die Holding) 2013 von der Börse genommen wurde. Danach konnte ich mich mit der Geschäftspolitik nicht mehr durchweg anfreunden, bin aber gleichwohl an der Entwicklung und letztendlich doch an einem Erfolg interessiert.

Ich habe es nicht befürwortet, dass man die Holding damals zerschlagen hat – ich hätte mir auch eine „Umstrukturierung“ vorstellen können. Letztendlich hat man nur die Parfümeriebranche beibehalten, die dann (zu einem m.E. „ sehr hohen Preis“ – dazu komme ich noch beim Thema Risiko und Verschuldung) zum großen Player in Europa und darüber hinaus ausgebaut werden sollte.

Ich habe an der früheren Holding stets geschätzt, dass sie als solche branchenbezogen „breiter“ und finanziell solide aufgestellt war – auch wenn es „Problemfelder“ gab.

Es gab auch keine exorbitanten Expansionsträume wie ihn Großinvestoren gerne haben. Für mich war das Geld als Aktionär gut angelegt, ich hatte dahingehend Vertrauen, welches auch nicht enttäuscht wurde. Von dieser Situation kann ich für mich heute nicht mehr sprechen; ich möchte meine Skepsis auch erklären:

Diese ganzen Übernahme / Investorengeschichten –letztendlich mit einer zwischenzeitlich aufgeladenen Schuldenlast von über 3 Mrd €!!! im Rahmen der Übernahme durch CVC waren " nicht meins". Vielleicht denke ich auch nur "zu klein" und zu konservativ.

Die Rückkehr an die Börse war dabei vorgesehen, um die Entschuldung zu erleichtern bzw. zu einem Teil zu bewerkstelligen. Ich möchte erst einmal kein Teil davon sein und das immanente Risiko tragen, daher bin ich aktuell nicht investiert.

Douglas war früher „mehr oder weniger“ ein „Familienunternehmen – nun sollte es zu einem „Big Player“ werden bzw. ist m.E. eher als „Spekulationsobjekt genutzt worden. Andere würden vielleicht sagen: „That’s Business“.

Der zugrunde liegende Bestandteil des Geschäftsmodells, der als „Leveraged Buyout“ (LBO) bezeichnet wird, setzt auf die Hebelwirkung, die einen großen Gewinnanteil bei relativ geringem Einsatz von Eigenkapital generieren kann, wobei 60% bis zu 90% über Kredite finanziert wird.

Solange die Rendite des Unternehmens höher ist, als die Zinslast für die Schulden, steigt die Rendite auf das eingesetzte Kapital des Investors überproportional an. Steuervorteile können ebenfalls genutzt werden.

Die Problematik besteht darin, dass „freies“ bzw. frei werdendes Geld (aus Optimierungen und Kosteneffizienzen generiert), zwangsläufig in die Tilgung fließen muss. Somit sind der „finanziellen Kreativität“ bzw. den finanziellen Einsatzmöglichkeiten bei der Unternehmensentwicklung Grenzen gesetzt.

Der Plan und das Risiko:

Die Schulden werden meist nicht vom Investor, sondern vom Unternehmen selbst getragen/ besichert (damit auch von den Aktionären) und müssen aus den laufenden Gewinnen zurückgezahlt werden. Brechen die Gewinne ein, kann das Unternehmen aufgrund hoher Zinslasten schnell in die Insolvenz getrieben werden.

Die Intention des erneuten Börsenganges war, dadurch 850 Mio € mit der Ausgabe neuer Aktien einzunehmen.

CVC und die Gründerfamilie Kreke als Aktionäre stockten dieses Kapital um weitere 300 Mio € auf, so dass eine Entschuldung um 1,1 Mrd. € auf 2,1 Mrd. € stattfinden konnte.

Die Verschuldungsquote (Schulden im Verhältnis zum EBITDA) konnte damit - wie erwartet -entscheidend gesenkt, nahezu halbiert werden.

Damit wurde eine bessere Bonität erreicht und die Zinslast konnte verringert werden. Daher hat das Unternehmen anschließend, soweit mir bekannt ist, für 1,6 Mrd. € neue Kreditverträge zu natürlich wesentlich besseren Konditionen abgeschlossen. Das bedeutete Einsparungen von jährlich bis zu 100 Mio €.

Soweit, so gut, alles finanztechnisch richtige Überlegungen aus Sicht der Unternehmensführung und insbesondere aus Sicht des Inverstors und der Banken.

Das Problem liegt für mich in dem hohen Risiko über eine relativ lange Zeitspanne, das der Großinvestor nur bedingt eingeht. Letztendlich wird das Risiko, dass das Szenario nicht aufgeht, weil z.B. geopolitische oder andere negative Faktoren das Geschäft negativ beeinflussen, letztendlich überwiegend von den anderen Anteilseignern an Douglas oder den Kreditgebern getragen.

Wenn alles gut geht, profitieren alle – aber dann überproportional der „Großinvestor“, der eigentlich gar keiner ist, weil das meiste Kapital auf „Pump“ mit dem Geld anderer Investoren / Kreditgeber ( Bankenkonsortium) finanziert worden ist….

Optimistisch gestimmt kann man berücksichtigen, dass ein Bankenkonsortium Kredite nur vergibt, wenn es das Vorhaben für aussichtsreich hält. Aber man hat auch schon Pleiten erlebt… Wie gesagt, es muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Kriterien er an eine Investition knüpft. Bislang scheint es nach ( langfristigem) Plan zu laufen....

Es grüßt BC