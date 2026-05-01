Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,17445 USD

EUR/USD zeigt sich stabil bei 1,17445. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in EUR/USD gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1,130868USD. Heute steht er bei 1,17445USD. Das Investment wäre auf 10.385,4USD gewachsen – eine Steigerung von +3,85 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu EUR/USD aktuell neutral bis leicht abwärts. Die 14-Tage-Entwicklung verlief in einer engen Range rund 1,16–1,18; Unterstützungen bei 1,1669/1,1575, Widerstände bei 1,1742/1,1791. Bruch unter 1,1630 oder über 1,1850 würde klare Richtungen eröffnen. Technisch bleibt das Bild trading-range-orientiert mit Abwärtsrisiko, falls 1,1630 unterschritten wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.