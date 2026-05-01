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    US-Ölkonzern Chevron schlägt dank hoher Ölpreise Gewinnerwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Chevron übertrifft Erwartungen dank hoher Ölpreise
    • Nettoergebnis sank von 3,5 auf 2,2 Mrd USD
    • Aktienrückkäufe 2,5 Mrd USD am unteren Band
    US-Ölkonzern Chevron schlägt dank hoher Ölpreise Gewinnerwartungen
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    HOUSTON (dpa-AFX) - Der US-Ölkonzern Chevron hat dank der kriegsbedingt gestiegenen Öl- und Gaspreise zu Jahresbeginn mehr verdient als erwartet. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie lag im ersten Quartal bei 1,41 US-Dollar, wie der Konzern am Freitag in Houston mitteilte. Die Texaner übertrafen damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 90 US-Cent deutlich. Die Aktie zog im vorbörslichen US-Handel um zuletzt knapp ein Prozent an.

    Produktionsunterbrechungen infolge des Iran-Kriegs wurden von den höheren Ölpreisen finanziell deutlich abgefedert. Im Jahresvergleich ging der absolute Gewinn jedoch von 3,5 Milliarden Dollar auf 2,2 Milliarden Dollar zurück. Dazu trugen auch Rückstellungen für einen Rechtsstreit sowie Währungseffekte bei. Geld kosteten den Konzern auch Absicherungsgeschäfte für Öltransporte, die noch nicht an ihrem Bestimmungsort angekommen waren. Positiv wirkten sich nach Aussage von Finanzchefin Eimear Bonner hingegen neben den hohen Ölpreisen hohe Margen bei der Weiterverarbeitung in Raffinerien aus.

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    Im ersten Quartal kaufte Chevron Aktien für 2,5 Milliarden Dollar zurück. Das liegt hochgerechnet am unteren Ende der fürs Jahr weiter anvisierten Bandbreite von 10 bis 20 Milliarden Dollar. Für eine von Analysten spekulierte Anhebung der Rückkaufambitionen benötige das Unternehmen eine Aussicht auf anhaltend höhere Ölpreise, sagte die Finanzchefin der Nachrichtenagentur Bloomberg./men/stw/jkr

    Chevron Corporation

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    ISIN:US1667641005WKN:852552
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chevron Corporation Aktie

    Die Chevron Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 164,8 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chevron Corporation Aktie um +3,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Chevron Corporation bezifferte sich zuletzt auf 328,19 Mrd..

    Chevron Corporation zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8800 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,00USD.




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