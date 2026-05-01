HYTN exportiert erfolgreich GMP-konforme Vape-Kartuschen
HYTN Innovations setzt neue Maßstäbe: Erstmals werden GMP-konforme Live-Resin-Vape-Kartuschen als marktreife Medizinprodukte nach Australien exportiert.
Foto: adobe.stock.com
- HYTN Innovations exportierte erfolgreich 1.000 GMP-konform hergestellte Vape‑Kartuschen à 1 g Live Resin in den regulierten Markt für medizinisches Cannabis in Australien.
- Die Kartuschen wurden als marktreife Fertigprodukte vollständig nach den GMP‑Qualitätssystemen des Unternehmens hergestellt, verpackt, etikettiert und freigegeben.
- Health Canada führte eine Konformitätsprüfung mit positivem Inspektionsbericht durch; daraufhin wurde die Drug Establishment Licence (DEL) von HYTN erweitert, sodass Öle als API und als fertige Darreichungsform abgedeckt sind.
- Die erweiterte DEL ermöglicht Produktion und Export ölbasierter Cannabisprodukte für regulierte medizinische Märkte, namentlich Deutschland, Vereinigtes Königreich und Australien.
- Es handelte sich um eine vollwertige kommerzielle Charge (kein Bulk oder Probelauf), basierend auf früheren Entwicklungsarbeiten, inkl. laufendem GMP‑Stabilitätsprogramm und Validierungsmaßnahmen für Kartuschen.
- Die Mitteilung ist eine Marketingveröffentlichung der MCS Market Communication Service GmbH; es bestehen Interessenkonflikte und umfangreiche Risiko‑ und Haftungshinweise, sie stellt keine Anlageberatung dar.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte