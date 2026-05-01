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    HYTN exportiert erfolgreich GMP-konforme Vape-Kartuschen

    HYTN Innovations setzt neue Maßstäbe: Erstmals werden GMP-konforme Live-Resin-Vape-Kartuschen als marktreife Medizinprodukte nach Australien exportiert.

    HYTN exportiert erfolgreich GMP-konforme Vape-Kartuschen
    Foto: adobe.stock.com
    • HYTN Innovations exportierte erfolgreich 1.000 GMP-konform hergestellte Vape‑Kartuschen à 1 g Live Resin in den regulierten Markt für medizinisches Cannabis in Australien.
    • Die Kartuschen wurden als marktreife Fertigprodukte vollständig nach den GMP‑Qualitätssystemen des Unternehmens hergestellt, verpackt, etikettiert und freigegeben.
    • Health Canada führte eine Konformitätsprüfung mit positivem Inspektionsbericht durch; daraufhin wurde die Drug Establishment Licence (DEL) von HYTN erweitert, sodass Öle als API und als fertige Darreichungsform abgedeckt sind.
    • Die erweiterte DEL ermöglicht Produktion und Export ölbasierter Cannabisprodukte für regulierte medizinische Märkte, namentlich Deutschland, Vereinigtes Königreich und Australien.
    • Es handelte sich um eine vollwertige kommerzielle Charge (kein Bulk oder Probelauf), basierend auf früheren Entwicklungsarbeiten, inkl. laufendem GMP‑Stabilitätsprogramm und Validierungsmaßnahmen für Kartuschen.
    • Die Mitteilung ist eine Marketingveröffentlichung der MCS Market Communication Service GmbH; es bestehen Interessenkonflikte und umfangreiche Risiko‑ und Haftungshinweise, sie stellt keine Anlageberatung dar.


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