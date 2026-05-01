Umsatz verdreifacht, Kursziel erhöht: SanDisks Zahlen-Sensation

Das US-Unternehmen hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen nicht nur Analysten überrascht. Fast sechs Milliarden US-Dollar Umsatz, und das bei einer Bruttomarge von über 78 Prozent. Der Speicherchiphersteller hat fünf mehrjährige Lieferverträge mit Großkunden abgeschlossen, die ein Mindestvolumen von 42 Milliarden US-Dollar absichern.

Kaum eine Aktie hat den Boom bei Speicherchips so stark genutzt wie die Papiere von SanDisk. Vor 12 Monaten noch für rund 40 US-Dollar zu haben, erreichte die Sandisk-Aktie am Donnerstag die Marke von 1.100 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel gaben die Papiere allerdings rund 5 Prozent nach.

Der Umsatz des abgelaufenen Quartals (Ende März) übertraf die Markterwartungen um mehr als ein Viertel. Noch eindrucksvoller der Gewinn je Aktie: Knapp 23,50 US-Dollar – gegenüber einem Verlust von 30 Cent im Vorjahreszeitraum, als NAND-Speicher in KI-Rechenzentren noch kaum eine Rolle spielte. Jefferies hebt nach den Ergebnissen das Kursziel auf 1.400 US-Dollar an und stuft SanDisk weiterhin als Buy ein – mit einem Aufwärtspotenzial von rund 28 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

Treiber des Booms ist die rasant steigende Nachfrage nach NAND-Flashspeicher für KI-Anwendungen. Wo früher vor allem Smartphones und USB-Sticks den Absatz prägten, kommen heute immer größere Impulse aus dem Rechenzentrumsgeschäft: Allein dieses Segment legte im Quartalsvergleich um mehr als 230 Prozent zu und macht nun rund ein Viertel des Gesamtumsatzes aus.

Die langfristigen Lieferverträge sollen genau das verhindern, was die Speicherbranche seit Jahrzehnten lähmt: extreme Preiszyklen, in denen auf Hochphasen regelmäßig scharfe Einbrüche folgen. CEO David Goeckeler hat dabei eine klare Botschaft: Wer einen Vertrag unterschreibt und vorzeitig aussteigt, zahlt trotzdem. Drei der fünf Vereinbarungen wurden bereits im abgelaufenen Quartal unterzeichnet, zwei weitere folgten direkt danach. Die längsten Laufzeiten erstrecken sich bis 2030 und darüber hinaus.

Dazu kommt: SanDisk ist schuldenfrei und hat ein Aktienrückkaufprogramm über sechs Milliarden Dollar angekündigt. Für das laufende Quartal erwartet das Unternehmen einen weiteren Umsatzsprung auf rund acht Milliarden Dollar, erneut deutlich über dem, was Analysten bislang auf dem Zettel hatten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SanDisk Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,87 % und einem Kurs von 1.043USD auf Nasdaq (01. Mai 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.





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